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    Новосельцев: «По стилю мне подходит чемпионат Англии»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев признал, что в будущем он бы хотел перебраться в чемпионат Англии.

    «Какие ставлю перед собой задачи? Играть и брать трофеи. Развивать свою карьеру. Если получится, то уехать в один из топ-чемпионатов – это было бы отлично. Для моих амбиций очень важно заиграть там, на уровне лучших клубов планеты. По стилю мне подходит чемпионат Англии. Хочется проверить, прав я или нет.

    Вот играл Марат Измайлов в Португалии. На него смотришь – он вообще мяч не теряет. Действует очень грамотно: все под дальней ногой, на расстоянии от соперника. Чувствуется, что вырос, играя с лучшими футболистами Европы. Теперь Марат, наверное, отдыхает в РФПЛ. Понимаю, что трансфер будет не в «МЮ», но хотя бы в какой-то средний клуб АПЛ я бы с удовольствием перешел», — сказал Новосельцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.12.2016 10:12
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +483

      headdevil 15 декабря 2016, 16:44

      По стилю Англия. А по уровню?

      0
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      Рейтинг: +1518

      Тазит 15 декабря 2016, 14:20

      А чемпионат Бангладеш не устроит? Они тоже в Британское Содружество входят...

      0
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 15 декабря 2016, 12:59

      Из Зенита наши паспортисты могут в лучшем случае перейти в зенит-2 и то на время, спроси Кокорина )))

      1
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      Рейтинг: +4951

      polt 15 декабря 2016, 12:17

      За какие такие заслуги в Англию? В Зените пока полный ноль и роста не наблюдается. В Англии надо уметь играть, а не сопли жевать на поле. Гонора выше крыши еще совершенно ничего не показав.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 декабря 2016, 12:09

      Боюсь тебя там с твоим стилем и габаритами сожрут нахер…

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 15 декабря 2016, 11:47

      Не понимаю чем хуже Чемпионшип? По уровню не уступает РФПЛ, матчей в году 60 если не больше . . . даже если будешь запасным, 10 матчей от звонка и до звонка обеспечены . . . в любом случае, вернувшись из чемпионшипа обратно в РФПЛ, станет намного сильнее

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 декабря 2016, 11:42

      Пока тебе по стилю скамейка подходит.

      5
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 15 декабря 2016, 11:28

      рано ваня сменил клуб-я не болельщик ростова и не припомню,чтобы из зенита,кроме Кержа и Аршавина,кто-то играл в зарубежных чемпах.Так они сколько играли и как чтоб их заметили и пригласили.Ване,похоже,не светит-так,мечты...

      4
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      Рейтинг: +2993

      Валерий2705 > SPACE TRUCKIN 15 декабря 2016, 11:41

      Шкртел не заиграл в Англии?

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > SPACE TRUCKIN 15 декабря 2016, 17:02

      Панов ещё.

      0
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > Зенит оле оле олa 16 декабря 2016, 17:38

      А!НУ ДА...ПОГРЕБНЯК ЕЩЁ БЫЛ...

      0
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > Валерий2705 16 декабря 2016, 17:40

      ДОМОРОЩЕННЫХ ИМЕЛ ВВИДУ...

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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 15 декабря 2016, 11:25

      Воткните ему фитиль,
      Вот и увидим стиль.

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 15 декабря 2016, 11:20

      Пиарят парня,) Неужели продать хотят,)

      0
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