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    Гаджиев: «Спартак» можно назвать открытием сезона»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о том, кого в РФПЛ можно считать главным открытием сезона. По словам специалиста, это звание он бы присвоил московскому «Спаратку».

    «Сложно сказать. Можно найти и другие открытия, например «Спартак». Впервые за многие годы они – лидеры чемпионата. Понятно, что это клуб с традициями и для него не может быть других мест, кроме первого или второго. Но на протяжении многих лет у красно-белых не получалось стабильно показывать высокий уровень игры. Можно назвать и другие команды, которые в этом году тоже, как мне кажется, внесли вклад в напряженность игр чемпионата. К примеру, «Оренбург», несмотря на то что находится в нижней части турнирной таблицы, достоин звания открытия нашего чемпионата. Соглашусь и с тем, что результат «Амкара» нельзя назвать ожидаемым. Да, некоторые игры и общий итоговый результат наверняка стали откровением для многих любителей футбола», – сказал специалист.

    Источник: Известия

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    15.12.2016 08:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +765

      alex1004 15 декабря 2016, 08:53

      Сезон еще не закончился, чтобы говорить о открытии сезона. Но болельщики Спартака верят в то что это будет так.

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