Джанаев: «В «Ростове» меня все устраивает, а из «Зенита» никто не обращался»

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев дал понять, что не намерен в ближайшее время покидать нынешнюю команду. Ранее сообщалось, что российский вратарь вошел в список интересов «Зенита».

– Летом был период, когда во время активного обсуждения возможного перехода Бердыева в «Спартак» говорили следующее: Джанаев в этот клуб не вернется. Следили тогда за новостями?

– Да нет. Не знаю, как там все развивалось. Никогда со «Спартаком» переговоров не вел, обо всем читал в прессе.

– Сейчас обсуждается ситуация, при которой вы можете перейти в «Зенит» и даже был предварительный разговор на этот счет.

– Никак не реагирую. Ко мне никто не обращался. Предложение должно поступить в клуб, у меня контракт. Здесь все устраивает: работа с Курбаном Бекиевичем, Кафановым, нашим тренером вратарей, отличный коллектив. Мне комфортно. Слухи ходят о многих футболистах, у «Зенита» большой круг кандидатов по вратарям. Но я из «Ростова» не рвусь.