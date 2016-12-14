Павлюченко: «При Адвокате в сборной начался беспредел!»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о пребывании в сборной России при Гусе Хиддинке и Дике Адвокате.

– Атмосфера, созданная в сборной Гусом, при Дике быстро улетучилась. Еще до чемпионата Европы. Я не буду раскрывать подробности, но в какой-то момент начался беспредел! Причем я говорил об этом в лицо и Адвокату, и футболистам «Зенита», которые совершенно иначе относились к делу.

– Адвоката это не волновало?

– Может, волновало. Может, привык, что кого-то способен на место поставить, а кого-то – нет. Были футболисты, которым Адвокат боялся что-то говорить. Наверное, тянулось это еще с «Зенита», когда он там работал. При нем в сборной наступил период, когда тренируются одни футболисты, а играют другие, – сказал Павлюченко.

Напомним, Адвокат сменил Хиддинка на посту главного тренера сборной России летом 2010 года.