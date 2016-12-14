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Павлюченко: «При Адвокате в сборной начался беспредел!»

14 декабря 2016, 23:00
21

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о пребывании в сборной России при Гусе Хиддинке и Дике Адвокате.

– Атмосфера, созданная в сборной Гусом, при Дике быстро улетучилась. Еще до чемпионата Европы. Я не буду раскрывать подробности, но в какой-то момент начался беспредел! Причем я говорил об этом в лицо и Адвокату, и футболистам «Зенита», которые совершенно иначе относились к делу.

– Адвоката это не волновало?

– Может, волновало. Может, привык, что кого-то способен на место поставить, а кого-то – нет. Были футболисты, которым Адвокат боялся что-то говорить. Наверное, тянулось это еще с «Зенита», когда он там работал. При нем в сборной наступил период, когда тренируются одни футболисты, а играют другие, – сказал Павлюченко.

Напомним, Адвокат сменил Хиддинка на посту главного тренера сборной России летом 2010 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Россия Павлюченко Роман Хиддинк Гус Адвокат Дик
Комментарии (21)
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Lenine
1481745982
завоняло
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Loko_Roma
1481746158
Рома больше подробностей. Видимо говно нашару взявшее ле завоняло.
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Gullit 76
1481746392
Поезд давно на ушёл.Пора писать мемуары.
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Фан666
1481746544
Ага, игроки Зенита во всём виноваты, в том что тебя из Тоттенхэма поперли и ты в Урале!
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Nesterenko
1481751940
Да что за бред? Бардак был этим летом, когда команда еле ходила по полю и была худшая на ЕВРО. При Дике команда играла, и только несчастная минута первого тайма против греков лишила нас 1/4 финала ЕВРО 2012.
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Хотел же ставить на ничью
1481752610
вспомнила бабка, как девкой была
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NoN141
1481752792
ооо да, давай обвинять во всем Дика.
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ANTITERROR
1481753715
Тренер плохой,тренер слепой... играть надо уметь самим.
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AleksandrTwo
1481773753
А чему вы удивляетесь? Недавно Аршавин говорил, что Адвокат нормальный чувак, не вмешивался в тренировки, просто стоял в стороне и давал нам работать.
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aam
1481775406
А у нас везде бардак. Одни работают и шиши получают, а другие штаны просиживают и в шоколаде.
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