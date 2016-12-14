«ПСЖ» предлагает за Дракслера 30 миллионов, «Арсенал» – 35, «Вольфсбург» хочет 40

Полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Германии Юлиан Дракслер оказался в сфере интересов «ПСЖ» и «Арсенала».

Сообщается, что парижане уже вступили в переговоры с немецким клубом, а их начальное предложение составило 30 миллионов евро.

По информации источника, конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за игрока составляет «Арсенал», чьи представители связывались с окружением Дракслера, причем этого трансфера очень хочет Месут Озил. Лондонцы готовы заплатить за футболиста 35 миллионов.

«Вольфсбург» намерен продать Дракслера после того, как тот заявил о желании уйти. Немецкий клуб рассчитывает получить за него 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дракслер провел за клуб десять матчей, не отметившись результативными действиями.