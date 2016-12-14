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  • «ПСЖ» предлагает за Дракслера 30 миллионов, «Арсенал» – 35, «Вольфсбург» хочет 40

«ПСЖ» предлагает за Дракслера 30 миллионов, «Арсенал» – 35, «Вольфсбург» хочет 40

14 декабря 2016, 20:31
6

Полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Германии Юлиан Дракслер оказался в сфере интересов «ПСЖ» и «Арсенала».

Сообщается, что парижане уже вступили в переговоры с немецким клубом, а их начальное предложение составило 30 миллионов евро.

По информации источника, конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за игрока составляет «Арсенал», чьи представители связывались с окружением Дракслера, причем этого трансфера очень хочет Месут Озил. Лондонцы готовы заплатить за футболиста 35 миллионов.

«Вольфсбург» намерен продать Дракслера после того, как тот заявил о желании уйти. Немецкий клуб рассчитывает получить за него 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дракслер провел за клуб десять матчей, не отметившись результативными действиями.

Источник: Twitter
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Арсенал ПСЖ Вольфсбург Дракслер Юлиан
Комментарии (6)
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Fanfurik
1481737595
Футбол сошел с ума
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Igornv
1481738868
ого
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овертайм
1481739886
все понятно - псж хочет пройти барсу а арс баварию) удачи обоим клубам, кто бы не купил дракслера)
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Raxor
1481743528
золотая цена 18 лям ему, он очень непостоянный
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Deadlord
1481746213
40 очень много за него.Хотя если посмотреть за какие цены сейчас покупают,то удивляться нечему
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JI e x a
1481914511
Еще лет пять назад за 50 лямов покупали мировых звезд, типа Торреса, Фалькао и иже с ними, которые реально в жало были способны тащить команду. А сейчас посредственный футболист стоит 40 ( 10 матчей без результативных действий, и это полузащитник). Мда....Адекватная цена ему-20 лямов потолок.... Пиздц.
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