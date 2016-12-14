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    Шашков заявил, что в тренерском штабе «Крыльев Советов» будут изменения

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что в тренерском штабе главного тренера команды Вадима Скрипченко произойдут изменения. Напомним, ранее стало известно, что самарский клуб покинул тренер вратарей Ги Мартенс.

    «В тренерском штабе команды будут изменения. Пока никакой конкретики нет, но в этом направлении ведeтся работа. Сейчас не могу ничего рассказать. Пока нам пришлось отпустить тренера вратарей Ги Мартенса, но по семейным обстоятельствам», – сказал функционер.

    На данный момент «Крылья Советов» занимают 12 место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.12.2016 17:25
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