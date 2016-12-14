Колосков не верит в отмену Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018

Бывший вице-президент ФИФА, почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку возможности отмены проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, которые пройдут в России.

«Несколько дней назад исполком МОК продлил санкции в отношении России и попросил федерации зимних видов спорта пока не проводить никаких соревнований на территории РФ, что и сделала бобслейная. Возможно, ее примеру последуют и другие. Но все это по-прежнему остается в компетенции международных федераций. Ни МОК, ни ВАДА, ни тем более Ричард Макларен такого решения принять не могут.

К футболу же ни у кого из них претензий нет. Вряд ли футбол может послужить жертвой очередных репрессий. Никто не обращался в ФИФА с вопросом о правомерности проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира в России. Поэтому я хочу успокоить болельщиков: спите спокойно и готовьтесь к просмотру матчей», – сказал Колосков.

Напомним, ранее известный спортивный юрист Пол Грин считает, что Россия может быть лишена права проведения Кубка конфедераций-2017 на фоне допингового скандала.