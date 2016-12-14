Караваев хочет быть лучше Марио Фернандеса

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев поделился мыслями о конкуренции в ЦСКА с Марио Фернандесом. Также футболист рассказал о развитии своей карьеры в чемпионате Чехии.

«Да, на данный момент Фернандес сильнее, но я хочу развиваться и быть лучше, чем он. Сейчас я очень доволен. «Спарта» – клуб с амбициями. Команда вышла в плей-офф Лиги Европы и продолжает борьбу за чемпионство. В общем, ни разу не пожалел после переезда.

Летом в ЦСКА говорили, что в команде на меня рассчитывают? Действительно, ЦСКА не хотел расставаться со своим воспитанником. Слуцкий говорил: «Доказывай, старайся». Но я несколько раз попал в заявку, а на поле не выходил. Понял, что будет тяжело. Тогда же поступило предложение от «Спарты», времени подумать было мало, поэтому я согласился. В ЦСКА поступили по-человечески и отпустили меня.

С Гинером я никогда не общался, а со Слуцким мы попрощались очень тепло, он пожелал мне удачи в европейской карьере. Леонид Викторович вообще на протяжении всей моей карьеры меня поддерживал, звонил в Чехию, узнавал, как дела. Когда я возвращался в ЦСКА из аренды, Слуцкий показывал мне нарезки и объяснял, где я допускал ошибки», – сказал Караваев.