«Челси» объявил о продлении контракта с Аспиликуэтой

«Челси» продлил трудовой договор с защитником Сезаром Аспиликуэтой. Новый контракт будет действовать до середины 2020 года. Испанец перешел в стан синих из «Марселя» в августе 2012. В нынешнем розыгрыше АПЛ 27-летний игрок принял участие в 15-ти встречах, заработав три желтые карточки.

«Я действительно счастлив подписанию нового контракта, поскольку я приехал сюда для того, чтобы прогрессировать и завоевывать трофеи. Благодаря новому соглашению, я продолжу свои отношения с клубом. Это то, чего я по-настоящему хотел», – сказал Аспиликуэта.