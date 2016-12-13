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    Геркус назвал интересной информацию о возможном возвращении Билялетдинова в «Локомотив»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус отметил, что информация о вероятном возвращении в команду экс-хавбека железнодорожников Динияра Билялетдинова, защищающего в настоящее время цвета «Рубина», является очень интересной. В текущем сезоне 31-летний игрок не провел ни одной игры. Ранее СМИ сообщили, что футболист, выступавший в составе красно-зеленых с 2004 по 2009 год, может вернуться в московский клуб.

    – Илья Леонидович, в СМИ появилась информация о том, что футболист «Рубина» Динияр Билялетдинов в ближайшее время может перейти в «Локомотив».

    – Динияр? Не знаю. Это очень интересно. Любопытная информация.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2016 16:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 13 декабря 2016, 22:38

      зачем сватать нам всех подряд, кто когда либо был причастен к Локо...

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    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 13 декабря 2016, 22:29

      Ответил корректно,не стал обижать Билялетдинова

      1
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