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    Вандерсон, Жоаозиньо и Ари хотят играть за сборную России

    Футболисты «Краснодара» Вандерсон, Жоаозиньо и Ари намерены выступать за сборную России. Об этом сообщил бывший главный тренер «быков» Олег Кононов.

    «Вандерсон, Ари, Жоаозиньо хотят играть за сборную России. Они всячески поддерживают эту идею и контакт между собой. Лично я был свидетелем разговора, в котором они обсуждали такую возможность. Они уверены, что не слабее российских футболистов.

    Но при всем моем уважении к ним, в таких ситуациях нужно отдавать предпочтения своим футболистам», – сказал Кононов.

    Источник: Спорт FM

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    13.12.2016 07:18
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +16

      гриффон 13 декабря 2016, 16:41

      натурализация гилерме бред нойштетер оправдана потому что он имеет российские корни

      0
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      Рейтинг: +16

      гриффон 13 декабря 2016, 16:39

      мало ли что они хотят натурализовывать надо лишь тех кто имеет хоть какие - то русские корни а это воообще бред теряется смысл тогда национальных сборных

      0
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 13 декабря 2016, 16:06

      Жоаозиньо в сборной затащит если его возьмут!
      Вандерсон и Ари тоже помочь смогут!

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 декабря 2016, 14:40

      они в краснодаре-то не особо вывозят, а для сборной должны быть на голову сильнее остальных. так что это болтовня.

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      Рейтинг: +47

      Gory One 13 декабря 2016, 11:25

      Главное, что они имеют ЖЕЛАНИЕ играть за сборную команду страны, гражданство которой выбрали. У нас вот некоторые граждане по рождению, а играть не особо хотят. Так что тут не всё так просто.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 декабря 2016, 10:44

      При всё уважении к этим игрокам, но не надо нам импортных, своих растить надо!

      0
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 13 декабря 2016, 10:38

      Если принесет пользу пускай играют

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 13 декабря 2016, 09:41

      Даешь гражданство РФ всем игрокам РФПЛ!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 декабря 2016, 09:41

      Объективно говоря, претендовать на место в сборной пока может только Жоаозиньо. И обрусел он естественным путём, а не искусственно получил российский паспорт, как Нойштедтер. Но решать ЧЕРЧЕСОВУ! Нужен ему будет универсал, играющий как в середине поля, так и на фланге, обязательно пригласит.

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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 13 декабря 2016, 09:37

      согласен с кононовым, была бы хоть капля русских кровей из 8-го поколения тогда можно было бы.. или хотя бы дагестанских)))))

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