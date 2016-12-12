Дзадза не захотел переходить в «Спартак»

Нападающий сборной Италии Симоне Дзадза отказался от продолжения карьеры в России. В частности, футболист отклонил предложение московского «Спартака», подыскивающего игрока ротации для линии атаки.

Права на 25-летнего Дзадзу принадлежат «Ювентусу», но в сотрудничестве с ним не заинтересованы как туринцы, так и руководители «Вест Хэма», где итальянец провел первую часть текущего сезона. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 15 миллионов евро.