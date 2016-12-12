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Дзадза не захотел переходить в «Спартак»

12 декабря 2016, 20:18
28

Нападающий сборной Италии Симоне Дзадза отказался от продолжения карьеры в России. В частности, футболист отклонил предложение московского «Спартака», подыскивающего игрока ротации для линии атаки.

Права на 25-летнего Дзадзу принадлежат «Ювентусу», но в сотрудничестве с ним не заинтересованы как туринцы, так и руководители «Вест Хэма», где итальянец провел первую часть текущего сезона. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 15 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Ювентус Вест Хэм Дзадза Симоне
Комментарии (28)
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diadushka
1481563779
"Я и так не топовый игрок в футболе, а после ЧЕ - тем более. Так зачем же мне переходить в чемпионат мудка и деградировать окончательно.......?" С. Дзадза
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forward33
1481568404
Очень хорошо))
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Joko21
1481568996
не хочет он быть "чемпионом"
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Бульба
1481570404
Пускай болт нюхает в чампионшипе
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Fju-2
1481570947
Читал вчера мнения болельщиков Спартака, почти все считали, что Дзадза будет усилением. Сегодня они думают, что этот кусок говна никому не нужен))
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oyabun
1481571201
Чуваку деньги из России не нужны. Они для него видимо дурно пахнут. Он ждет приглашения из Реала или Барселоны, ну в крайнем случае кого то из грандов английской Премьер лиги. Ну и пускай тогда в Европе лавочку протирает. А через годик, другой глядишь, самооценка маленько снизится и пойдет играть в MLS или в Катаре окажется.
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ivanthebest
1481572076
Ну и лесом... Мы найдём за более адекватные деньги более качественного и перспективного игрока, к тому же без явно выраженного таланта клоуна и плохого танцора...
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FCQ
1481572533
Отказал так отказал другого найдем
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ДяДь ПашА
1481574288
Спартак -это половина России ! Не какой то маленький вест хэм .
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Snek
1481578657
А нужен ли Спартаку форвард, который за текущий сезон, кроме двумя горчичниками ничем и не отметился? Я, конечно, понимаю хорошо сыгранная половина сезона не говорит о том, пищевики должны загинать пальцы веером на ногах и подыскивать под возможное выступление в ЛЧ самых топовых игроков Европы, но и игрок даже в топовом чемпионате не забивающий не факт, что будет забивать в РФПЛ, как пример Ласина Траоре, зато сидел на скамейках топовых чемпионатов, как итог - кривая каланча.
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