Хуммельс: «Арсенал» — очень интересный жребий»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился впечатлениями от жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

«Я часто играл против них в «Боруссии», поэтому мы знаем друг друга. С нетерпением жду этих двух матчей и должен сказать, что «Арсенал» — очень интересный жребий для нас и наших болельщиков. Прежде всего хочу встретиться с партнерами по сборной Озилом, Мустафи и, конечно же, Мертезакером», — цитирует 27-летнего немца официальный сайт мюнхенского клуба.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоятся 14 февраля и 7 марта 2017 года.