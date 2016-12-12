Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Задача Гончаренко в ЦСКА – борьба за чемпионство

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задаче, поставленной перед новым главным тренером армейцев Виктором Гончаренко в нынешнем сезоне. Руководство клуба считает, что белорусский специалист должен попытаться завоевать с красно-синими чемпионский титул. После 17-ти туров ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    – Рекомендация Леонида Слуцкого стала решающей при выборе главного тренера?

    – По понятным причинам с Гончаренко мы знакомы очень давно. В дополнительных рекомендациях он не нуждался. Хотя, конечно, мнение Леонида Викторовича было для нас важным, ценным. Так что это выбор был безальтернативным. Позиции Слуцкого и клуба в данном случае совпали.

    – То есть кандидатуры Олега Кононова, Александра Гришина не рассматривались?

    – В такой ситуации всегда бывают различные альтернативные варианты. Но мы посчитали кандидатуру Гончаренко оптимальной. Учитывали и тренерский опыт Виктора Михайловича и то, что он уже внес свою лепту в успехи в ЦСКА. Надеюсь, мы не ошиблись с этим выбором.

    – Почему контракт подписан на два года с опцией продления?

    – Это обычная история в таких случаях. Здесь не нужно искать каких-то скрытых мотивов.

    – Какая задача поставлена перед новым тренером?

    – Та же, что и перед предыдущим тренером.

    – Борьба за чемпионство?

    – Да. Для ЦСКА уже долгое время нет других задач. Понятно, что у нас сейчас непростая кадровая ситуация, но, тем не менее, считаю, команда сейчас занимает то место, которое позволяет штурмовать вершины. Постараемся решить проблемы с составом и продолжим борьбу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2016 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 12 декабря 2016, 22:28

      Будет круто, если Спартак усилится, Зенит усилится, ЦСКА усилится, Краснодар усилится, Терек усилится, может даже Ростов. Тогда придется играть на полную в каждом матче. Ошибки тут не простят. Вот вам конкуренция здоровая, а не голимые лимиты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 12 декабря 2016, 21:58

      Только не в этом сезоне.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 12 декабря 2016, 21:47

      В этом сезоне шансов мало.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 12 декабря 2016, 21:35

      теперь важно расширить, скоректировать состав и чтобы Гончаренко смог донести свои идеи до футболистов! Забирать по 3 очка в каждой игре и ждать неудачи прямых конкурентов за чемпионство!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 12 декабря 2016, 21:14

      Скамейку сначала надо увеличить

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 12 декабря 2016, 21:05

      Вы скамейку увеличьте хотя бы человек до 10,а не с 3 запасными штурмуйте Лигу чемпионов и золотые медали..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 12 декабря 2016, 21:05

      Хочется верить!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 12 декабря 2016, 20:32

      Давай давай

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 12 декабря 2016, 20:15

      2 круг чампа покажет что к чему, как говорится "цеплят по осени, но у нас по весне, считают"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      dudkadim 12 декабря 2016, 20:00

      Хи-хт

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 