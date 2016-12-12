Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гончаренко заявил, что не планирует затевать в ЦСКА никакой революции

    Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что не намерен проводить глобальные изменения в игре армейцев. По словам специалиста, он отлично знаком с возможностями всех футболистов красно-синих, с которыми он работал в тренерском штабе столичной команды на протяжении прошлого сезона.

    «Знаю возможности каждого достаточно хорошо, и знаю характер каждого, что достаточно много непростых футболистов. Но, думаю, в команде, которая добивается многого, здесь по большому счету по-другому и быть не может. Тем не менее, реакция каждого футболиста, думаю, мне хорошо известна. Не думаю, что нам понадобится какое-то время длительное на притирку. Все понимают, что не будет никакой революции. Будут только шаги, чтобы посмотреть на команду с другой стороны», – сказал Гончаренко.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2016 16:46
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 12 декабря 2016, 20:01

      Толку не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      Xiko 12 декабря 2016, 17:56

      А ей очень нужно сейчас.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      15426378s 12 декабря 2016, 17:20

      а ему просто не дадут это сделать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 12 декабря 2016, 17:13

      Игнашевич с братьями остануться)))))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 