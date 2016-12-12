«Терек» намерен продлить соглашения с Ивановым, Уциевым и Садаевым

«Терек» планирует продолжить сотрудничество с защитником Ризваном Уциевым, хавбеком Олегом Ивановым и нападающим Зауром Садаевым. Контракты всех троих футболистов истекают по завершении нынешнего сезона и руководство грозненцев намерено их продлить.

«Мы уже общаемся с Ивановым. Олег сам хочет остаться. Он многое сделал для нашего клуба, поэтому желание взаимно. Переговоры идут.

Заканчиваются контракты у Уциева и Садаева. Но это наши воспитанники, они останутся, соглашения с ними мы продлим. По легионерам пока не все ясно. Кто-то останется, кто-то может уйти. Решим ближе к лету», – сказал генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров.