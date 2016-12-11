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  • Эзатолахи не хочет быть запасным в «Ростове» и может продолжить карьеру в одном из российских или европейских клубов

Эзатолахи не хочет быть запасным в «Ростове» и может продолжить карьеру в одном из российских или европейских клубов

11 декабря 2016, 22:31
4

Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи заявил, что недоволен своим нынешним положением в клубе и может покинуть команду. По словам футболиста, он имеет предложения от российских и европейских клубов.

«Мне кажется, что быть запасным в «Ростове» в моем случае несправедливо, потому что на данный момент я нахожусь в хорошей форме. Клуб обращался ко мне по поводу продления контракта, но я ответил, что хочу дождаться завершения действующего соглашения, а дальше будет видно.

Сейчас у меня имеются предложения от нескольких российских и европейских клубов. На данный момент я являюсь свободным агентом, но могу остаться в «Ростове», если другие варианты провалятся», – цитирует Эзатолахи Tehran Times.

В нынешнем сезоне Эзатолахи провел за «Ростов» в РФПЛ девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Эзатолахи Саид
Комментарии (4)
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Said_
1481485367
Хорошую игру показывал чувачок, странно что при такой глубине состава он появлялся очень редко
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den161
1481486812
Я балдею...да тебе ж только через месяц только 21год будет... Не хорошие мысли тебе саид в голову идут. И недальновидный, прсмотри на центр нобоа почти 32, гацкан почти 33. Учись у них и жри землю на тренировках. Борись за основу, весной много шансов будет. Игра на 2 фронта. А какой момент запорол с псв. Вышел свеженький, мог поинтереснее сыграть. А затушевался... Вот и ответ на все вопросы. Бикиечу виднее!
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Duken
1481519375
Хочу дождаться завершения действующего соглашения....на данный момент я свободный агент
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