Эзатолахи не хочет быть запасным в «Ростове» и может продолжить карьеру в одном из российских или европейских клубов

Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи заявил, что недоволен своим нынешним положением в клубе и может покинуть команду. По словам футболиста, он имеет предложения от российских и европейских клубов.

«Мне кажется, что быть запасным в «Ростове» в моем случае несправедливо, потому что на данный момент я нахожусь в хорошей форме. Клуб обращался ко мне по поводу продления контракта, но я ответил, что хочу дождаться завершения действующего соглашения, а дальше будет видно.

Сейчас у меня имеются предложения от нескольких российских и европейских клубов. На данный момент я являюсь свободным агентом, но могу остаться в «Ростове», если другие варианты провалятся», – цитирует Эзатолахи Tehran Times.

В нынешнем сезоне Эзатолахи провел за «Ростов» в РФПЛ девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.