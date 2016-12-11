«Бавария» пообещала «Ингольштадту» сосиски и пиво за победу над «РБ Лейпцигом»

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб хочет поощрить футболистов «Ингольштадта» пивом и сосисками за победу над «РБ Лейпцигом» в матче 14-го тура Бундеслиги (1:0).

«Ингольштадт» поддерживает нас на расстоянии. Теперь они могут получить от нас тележку с сосисками и пивом. Грех жаловаться, когда имеешь таких соседей», – сказал Румменигге.

Отметим, что в рамках 14-го тура «Бавария» разгромила «Вольфсбург» (5:0) и вернулась на первое место в турнирной таблице, обойдя «РБ Лейпциг» по дополнительным показателям.