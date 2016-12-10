Пепе имеет предложения из Англии и Китая

Защитник «Реала» Пепе в скором времени может сменить клубную прописку. По информации источника, 33-летний португалец имеет предложения от клубов из Англии и Китая. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что контракт Пепе с «Реалом» рассчитан до лета 2017 года, однако на данный момент стороны не могут договориться о его продлении. В нынешнем сезоне защитник провел за «сливочных» в Примере семь матчей, в которых отметился одним голом и результативной передачей.