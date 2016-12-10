Эмери: «Увольнение из «ПСЖ»? Я всегда мыслю позитивно»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подчеркнул, что мыслит позитивно и не задумывается о вероятном увольнении. В своем последнем матче парижане на групповом этапе Лиги чемпионов добились лишь ничьей с «Лудогорцем» (2:2), что, впрочем, не помешало им выйти в плей-офф со второго места. В Лиге 1 столичная команда идет на третьей строчке, отставая от лидирующей «Ниццы» на четыре очка, потерпев при этом разгромное поражение в предыдущем туре от «Монпелье» (0:3).

«Увольнение из «ПСЖ»? Мои мысли всегда настроены только на позитивный лад .Они направлены исключительно на прогресс команды и мотивацию игроков. На днях президент приезжал к нам в тренировочный центр, мы провели с ним позитивную беседу. Я тренер и обязан отвечать за результат, и мне вовсе не кажется, что у нас все плохо в этом сезоне. Я усердно тружусь, чтобы улучшить игру «ПСЖ», но также думаю и о будущем», – отметил Эмери.