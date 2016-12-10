Пирло навестил Конте на базе «Челси»

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло побывал на базе «Челси», где пообщался с главным тренером лондонцев Антонио Конте, под руководством которого он играл в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год. Также 37-летний футболист провел беседу с игроками синих.

Отметим, что при этом Конте сразу опроверг все вероятные домыслы СМИ о появлении Пирло в «Челси» в каком-либо качестве.

«Он всего-то побывал у нас в гостях. Кстати, мне показалось, что Андреа может отлично руководить тренировками», – приводит слова Конте AFP.