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«Бастия» пожаловалась в прокуратуру на предвзятость Лиги 1

9 декабря 2016, 23:36

«Бастия» инициировала официальное юридическое разбирательство относительно предполагаемой предвзятости Лиги 1 по отношению к клубу.

По мнению руководства «Бастии», арбитры чемпионата Франции необъективны к команде и показывают слишком много желтых и красных карточек.

В качестве примера клуб приводит случай с удалением Флориана Маранжа, якобы нарушившего правила против нападающего «Бордо» Жереми Менеза.

«Многочисленные повторы ясно показывают полное отсутствие какого-либо контакта между Маранжем и Менезом, который симулировал», – сказано в заявлении «Бастии».

Дисциплинарный комитет Лиги 1, несмотря на видеодоказательства, в итоге увеличил дисквалификацию Маранжа до двух матчей. После этого клуб обратился в прокуратуру.

Источник: ФК «Бастия»
Франция. Лига 1 Бастия Бордо Маранж Флориан Менез Жереми
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