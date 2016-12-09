Балотелли: «Если проведу хороший год без травм, то могу получить «Золотой мяч»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли оценил свои шансы получить в будущем «Золотой мяч». Футболист считает, что у него есть достаточный для этого потенциал.

«Сейчс Роналду и Месси лучше всех, равных им нет. Так что это невозможно. Но если я проведу хороший год без травм с полной концентрацией, то думаю, это перестанет быть невозможным.

Но даже если я однажды и получу «Золотой мяч», то все равно лучшими останутся Роналду и Месси, потому что они выигрывали эту награду четыре или пять раз», – сказал Балотелли.