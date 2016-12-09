Самедов: «В «Спартак» ухожу не за деньгами. Переход туда – вообще не моя инициатива»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов встретился с болельщиками во время прощального ужина с одноклубниками и членами тренерского штаба железнодорожников. 32-летний хавбек рассказал о причине, которая побудила его уйти в «Спартак».

— Нас интересует твой взгляд на происходящее. Почему «Спартак»? Как так получилось?

— «Локомотив» — это клуб, в котором я выиграл два Кубка, две бронзы. Я очень дорожу теми восемью годами, что провел здесь! Да, я воспитанник «Спартака», но я не ухожу за деньгами, это вообще не моя инициатива. У меня есть действующий контракт, хороший контракт! Когда мне позвонили из «Спартака», я сказал, что мне нужно узнать позицию моего клуба по этому вопросу. Реакция «Локомотива» на мой переход была положительная… Вот почему я ухожу.

— Правда, что ты Семину предъявлял претензии относительно тренировок и методов работы?

— Нет, я всегда делал свою работу честно!

— Карьеру в «Спартаке» планируешь закончить?

— Думаю да, мне уже 32 года…

— Не будем отвлекать, хорошего вечера, Саша!

— Спасибо! Удачи, парни!

Ранее сообщалось, что Самедов подпишет со «Спартаком» контракт сроком на 2,5 года.