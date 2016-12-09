Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Самедов: «В «Спартак» ухожу не за деньгами. Переход туда – вообще не моя инициатива»

Самедов: «В «Спартак» ухожу не за деньгами. Переход туда – вообще не моя инициатива»

9 декабря 2016, 18:55
27

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов встретился с болельщиками во время прощального ужина с одноклубниками и членами тренерского штаба железнодорожников. 32-летний хавбек рассказал о причине, которая побудила его уйти в «Спартак».

— Нас интересует твой взгляд на происходящее. Почему «Спартак»? Как так получилось?

— «Локомотив» — это клуб, в котором я выиграл два Кубка, две бронзы. Я очень дорожу теми восемью годами, что провел здесь! Да, я воспитанник «Спартака», но я не ухожу за деньгами, это вообще не моя инициатива. У меня есть действующий контракт, хороший контракт! Когда мне позвонили из «Спартака», я сказал, что мне нужно узнать позицию моего клуба по этому вопросу. Реакция «Локомотива» на мой переход была положительная… Вот почему я ухожу.

— Правда, что ты Семину предъявлял претензии относительно тренировок и методов работы?

— Нет, я всегда делал свою работу честно!

— Карьеру в «Спартаке» планируешь закончить?

— Думаю да, мне уже 32 года…

— Не будем отвлекать, хорошего вечера, Саша!

— Спасибо! Удачи, парни!

Ранее сообщалось, что Самедов подпишет со «Спартаком» контракт сроком на 2,5 года.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1481299606
А потом Спартак такой оп и не купил. А он такой оп и облажался. А Семин его обратно не возьмет. И все дела
Ответить
IVAN53
1481300507
это вообще не моя инициатива--- так зачем без желания биться за Спартак брать его???
Ответить
Диктор
1481300947
Суть не уловили-его уход это инициатива клуба.
Ответить
ТЕКСТИЛЬ
1481301081
УДАЧИ!!!
Ответить
baltica
1481301555
Так з**лупись и сиди на лавке! Не надо на старость лет "Спартак" г*внять!
Ответить
мыцык
1481303254
Они все Промеса в Ливерпуль отправили,не дай Бог конечно,но Саша хотябы первые пол года будет рвать жопу.Горе вам злопыхатели!!!
Ответить
бтр
1481304409
Хороший футболист, со Спартака он ушел по причине покупки на его позицию Быстрова.Самедов хотел играть.Во всех командах он трудился на совесть.Принёс пользу.Сёмин поступил с ним не профессионально и не по человечески.
Ответить
Опорник84
1481307003
Скорее всего Самедов лукавит говоря,что переходит не из-за денег, все-таки 32 года,как раз и надо заработать на оставшуюся жизнь,как потом все повернется не кто не знает! Думаю любви и патриотизма к Спартаку в его душе нет, всем правят деньги! Ну пусть будет полезен команде, надо укрепляться и брать в этом году первое место!
Ответить
footballforeverNN
1481307144
врет
Ответить
sergey_86-76
1481346268
САНЯ, СПАСИБО ЗА ВСЁ!!! УДАЧИ ТЕБЕ, НО НЕ СПАРТАКУ:) КРАСНО-БЕЛЫЕ НЕ В ОБИДУ.
Ответить
Главные новости
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
1
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
1
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
7
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Все новости
Все новости
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
18
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+