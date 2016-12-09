Ринат Билялетдинов: «Переход Динияра в «Локомотив»? Сын все решает сам»

Российский специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном переходе своего сына Динияра из «Рубина» в «Локомотив». Ранее сообщалось, что отец футболиста уже обсудил с главным тренером железнодорожников Юрием Семиным трансфер хавбека.

«Мальчику, то есть Динияру, уже 31 год. Он является главой семейства и отцом двоих детей, какие согласования могут быть с отцом? Он уже лет 10, если не больше, в своей профессиональной карьере решает все самостоятельно. Сам все согласовывает с клубом, тренерами, агентами. Я – сторонний наблюдатель. Динияр сам достаточно умен и опытен в этих вопросах. Юрий Павлович Семин, так же как и сын, не нуждается в каких-то согласованиях со мной. Меня просто коробят подобные вбросы», — сказал Билялетдинов.