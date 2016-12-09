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    Ринат Билялетдинов: «Переход Динияра в «Локомотив»? Сын все решает сам»

    Российский специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном переходе своего сына Динияра из «Рубина» в «Локомотив». Ранее сообщалось, что отец футболиста уже обсудил с главным тренером железнодорожников Юрием Семиным трансфер хавбека.

    «Мальчику, то есть Динияру, уже 31 год. Он является главой семейства и отцом двоих детей, какие согласования могут быть с отцом? Он уже лет 10, если не больше, в своей профессиональной карьере решает все самостоятельно. Сам все согласовывает с клубом, тренерами, агентами. Я – сторонний наблюдатель. Динияр сам достаточно умен и опытен в этих вопросах. Юрий Павлович Семин, так же как и сын, не нуждается в каких-то согласованиях со мной. Меня просто коробят подобные вбросы», — сказал Билялетдинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.12.2016 13:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +27

      Red_Green 1991 9 декабря 2016, 19:31

      Раньше Динияр был очень не плох, но сейчас? это не усиление... с таким подходом осталось Пименова с Ашветия вернуть..

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      Рейтинг: +139

      Маракушев 9 декабря 2016, 14:22

      Лига выдающихся пенсионеров... она же РФПЛ

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 9 декабря 2016, 13:59

      а как же приглашение в Казань??? и неплохой для "лавочника" контракт???

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