Шляхтин: «Скрипченко преобразил «Крылья»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о том, к чему привела смена главного тренера «Крыльев Советов» по ходу сезона.

«Старт сезона у нас сложился неудачно, команда оказалась внизу таблицы, «Крылья» не показывали той игры, на которые были способны. Мы провели смену главного тренера, и под руководством Скрипченко «Крылья» заметно преобразились как в плане результатов, так и того футбола, который демонстрировала наша команда. То, что нам удалось так быстро подняться на 12-е место, оцениваю как очень хороший итог этой части чемпионата.

Вопрос усиления прорабатывается руководством «Крыльев», будем все селекционные вещи обсуждать совместно с главным тренером. Вместе со Скрипченко проанализируем ситуацию и тогда уже примем решение, какие нужны изменения по составу. В любом случае наши селекционные приоритеты останутся прежними – точечные приобретения.

Задача «Крыльев» на этот сезон как минимум место не ниже 12-го. Но по своему потенциалу команда способна бороться за более высокие позиции. Об этом говорит и главный тренер команды», – сказал Шляхтин.

После 17 туров «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету самарского клуба 15 очков.