Комолов: «Зенит-Арена»? Было бы смешно, если бы не было так грустно»

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов, являющийся воспитанником «Зенита», поделился мнением о значении матчей против питерского клуба, а также высказался о строительстве стадиона «Крестовский».

– Матчи с «Зенитом» сейчас имеют для вас какое-то особое значение?

– Я бы сказал, что чуть-чуть что-то осталось. Приятно было сыграть на «Петровском» в родном городе, если с этой стороны смотреть. А если говорить в целом, то это матч против одного из топ-клубов России.

– Как петербуржцу, вам не стыдно за «Зенит-Арену»?

– Есть немного. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

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