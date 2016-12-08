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  • Комолов: «Зенит-Арена»? Было бы смешно, если бы не было так грустно»

Комолов: «Зенит-Арена»? Было бы смешно, если бы не было так грустно»

8 декабря 2016, 16:09
7

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов, являющийся воспитанником «Зенита», поделился мнением о значении матчей против питерского клуба, а также высказался о строительстве стадиона «Крестовский».

– Матчи с «Зенитом» сейчас имеют для вас какое-то особое значение?

– Я бы сказал, что чуть-чуть что-то осталось. Приятно было сыграть на «Петровском» в родном городе, если с этой стороны смотреть. А если говорить в целом, то это матч против одного из топ-клубов России.

– Как петербуржцу, вам не стыдно за «Зенит-Арену»?

– Есть немного. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Комолов Павел
Комментарии (7)
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alp
1481204428
я не понял а с какого хера петербуржцу должно быть стыдно за Зенит арена? комолов из тех футболистов, у которых вместо головы - жопа. как, собственно, и у журналюги, который задает такой тупорылый вопрос
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Аскорбин
1481205633
Единственное поле в России под крышей,комфортно должно быть и футболистам и болельщикам(во время гребаного зимнего чемпионата).А что долго строили,не Зенит же строил.
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порт
1481206033
Не грусти, похрусти.
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spasop
1481206418
что зенит-может на свои? дорогих игроков купить? стадион построить?..остальные на свои живут.
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alex1951
1481207481
...ничего ,когда построят,цены на билеты установят в размере 50000-100000 рваных , тогда спизжен...миллиарды вернутся! а с кого еще брать?!
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