Хомуха считает, что результат ЦСКА в Лиге чемпионов закономерен

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о выступлении армейцев в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. По словам Хомухи, вылет красно-синих из еврокубков закономерен. Напомним, ЦСКА после поражения «Тоттенхэму» (1:3) занял последнее место в группе Е.

– Армейцы открыли счет в этом матче, но с учетом всех кадровых проблем, которые имеет команда, было лишь вопросом времени, когда англичане забьют. «Тоттенхэм» выглядел более цельно и заслуженно одержал победу. Когда у тебя из обоймы выбывает три человека, тем более такие, как Фернандес, Еременко и Вернблум, это достаточно серьезная проблема. Если говорить об итогах выступления ЦСКА в группе, то с учетом всех проблем, которые сейчас есть у армейцев – результат закономерен.

– Сказалась ли информация об уходе Леонида Слуцкого на футболистах, ведь об этом стало известно до матча?

– Такая информация никому из игроков точно не добавила оптимизма. Поэтому, в какой-то степени это сказалось.