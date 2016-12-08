Калачев: «Если в 35 лет могу выдерживать такой график, то и в 36 справлюсь»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев оценил выступления команды в уходящем году. Напомним, что в этом сезоне команда впервые сыграла в Лиге чемпионов.

«В 2016 году произошло много интересного, первый раз мы играли в таком плотном графике, но выдержали это испытание, принесли людям и себе много положительных эмоций. Считал ли, сколько сыграли матчей за год? Нужно посчитать ради интереса. Если в 35 лет могу выдерживать такой график, то и в 36 справлюсь.

Из-за еврокубков «Ростову» пришлось пожертвовать играми в РФПЛ, как оказалось, это было правильное решение. Да, жаль, что потеряли очки и отстали от лидеров, но в следующем году есть время, чтобы исправить ситуацию. Нужно догонять, ничего не потеряно. Будем бороться до конца», — сказал белорус.