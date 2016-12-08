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  • Калачев: «Если в 35 лет могу выдерживать такой график, то и в 36 справлюсь»

Калачев: «Если в 35 лет могу выдерживать такой график, то и в 36 справлюсь»

8 декабря 2016, 11:32
7

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев оценил выступления команды в уходящем году. Напомним, что в этом сезоне команда впервые сыграла в Лиге чемпионов.

«В 2016 году произошло много интересного, первый раз мы играли в таком плотном графике, но выдержали это испытание, принесли людям и себе много положительных эмоций. Считал ли, сколько сыграли матчей за год? Нужно посчитать ради интереса. Если в 35 лет могу выдерживать такой график, то и в 36 справлюсь.

Из-за еврокубков «Ростову» пришлось пожертвовать играми в РФПЛ, как оказалось, это было правильное решение. Да, жаль, что потеряли очки и отстали от лидеров, но в следующем году есть время, чтобы исправить ситуацию. Нужно догонять, ничего не потеряно. Будем бороться до конца», — сказал белорус.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Калачев Тимофей
Комментарии (7)
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MUKHTARR
1481186685
Лучший в Ростове по игре
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товрос
1481187141
МОЛОДЧИНА ТИМОФЕЙ ВОТ С КОГО НАДО ПРИМЕР БРАТЬ!!!
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Фут болист
1481190501
не Калач не сачкует и апятьже заменить его неким на этом фланге так что пусть будет
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Black Giz
1481191318
Тимофей молорик! Он еще принесет пользу. Удачи ему!
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Александр 13
1481192944
Молодец старикан, главное без травм.
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SPACE TRUCKIN
1481216354
Красавец-тёртый Калачёв!играет и ведёт себя как мужик...а вот Новосельцев разочаровал-в зените выглядит как юнга попавший первый раз в шторм....-в Ростове он смотрелся гораздо увереннее...бабла урвёт и будет мыкаться после истечения контракта...
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Chesn0k
1481276069
вторая молодость
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