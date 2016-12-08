Комолов: «Один раз пришел на тренировку пьяным»

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов рассказал о том, почему ему не удалось заиграть в «Зените». Напомним, что футболист выступал за молодежный состав петербургского клуба с 2006 по 2009 год.

– Почему у вас не получилось пробиться в основу «Зенита»?

– Много всяких причин. Основная: всерьез не верил, что это возможно. Что-то получалось, что-то нет. Я плыл по течению. Сейчас понимаю, что можно и нужно было прилагать больше усилий. Конечно, профессионализма не хватало, но откуда ему в 18 лет взяться?

– В чем это выражалось?

– Могли погулять после тренировки. Один раз пришел на тренировку пьяным. Это уже при Чугайнове было. Если бы он узнал, сразу вышвырнул бы. Но мне повезло. Больше это не повторялось. Пусть я и сказал, что у меня не было профессионализма, все равно не мог себе позволить тренироваться не в полную силу, болт забить на все. Тогда просто не было понимания, что именно мне нужно, над чем лучше поработать. Надо было поселиться в тренажерном зале.

– За профессионализмом вы поехали в Европу? Посоветуете молодым игрокам следовать вашему примеру?

– Есть такой совет: не давать советы. Не думаю, что Россия чем-то хуже, чем другие страны. Если есть шанс пробиться здесь, то почему бы и нет. У нас сейчас половина тренеров своих, но хватает и иностранцев, которые тоже дают шанс молодым. Любой случай здесь все равно индивидуален. В Европе тоже можно столкнуться со сложностями, которые не позволят чего-то достичь.

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