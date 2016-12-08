Тарасов надеется, что у «Спартака» весной наступит спад

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выразил надежду, что у «Спартака» во второй части РФПЛ будет спад. Напомним, что по итогам 17-ти туров красно-белые занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

– Стабильность – признак мастерства. А что такое нестабильность в случае «Локомотива»?

– Скажу на примере «Спартака». Команда идет на первом месте. Она не всегда играет хорошо, с перепадами. Но добивается результата. Здесь очень важен элемент фортуны.

– «Спартак» возьмет чемпионство?

– Хочу, чтобы «Локомотив» взял. Не знаю. Но первую половину они отыграли хорошо.

– Кто может составить конкуренцию красно-белым?

– Чемпионат у нас в последние годы непредсказуемый. Очень сложно судить. Говорят, по весне «Спартак» плохо играет. Будем на это надеяться.