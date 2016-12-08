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Тарасов надеется, что у «Спартака» весной наступит спад

8 декабря 2016, 07:54
16

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выразил надежду, что у «Спартака» во второй части РФПЛ будет спад. Напомним, что по итогам 17-ти туров красно-белые занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

– Стабильность – признак мастерства. А что такое нестабильность в случае «Локомотива»?

– Скажу на примере «Спартака». Команда идет на первом месте. Она не всегда играет хорошо, с перепадами. Но добивается результата. Здесь очень важен элемент фортуны.

– «Спартак» возьмет чемпионство?

– Хочу, чтобы «Локомотив» взял. Не знаю. Но первую половину они отыграли хорошо.

– Кто может составить конкуренцию красно-белым?

– Чемпионат у нас в последние годы непредсказуемый. Очень сложно судить. Говорят, по весне «Спартак» плохо играет. Будем на это надеяться.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Тарасов Дмитрий
Комментарии (16)
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Опорник84
1481173875
По моему Тарасову не дает покоя Спартак! Вечно его в пример ставит! Не надейся, спада не будет!
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ильиных
1481174069
Лечись тихонько.А спартак чемпион.Тьфу,тьфу тьфу
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Влад-20
1481174328
Все "эксперты" уже высказались, а теперь посмотрим на турнирную таблицу.
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Диктор
1481177064
Надежда умирает последней.
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kvm
1481180032
Тарасов, это у тебя половой спад произошёл, раз Бузова ушла...
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nik55
1481181799
ты надейся на спад у паровоза а Спартак не трогай
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Каратель помойников
1481182554
жаба бузова душит вот и всё,хоть и разбежались,но видимо вирус бабской зависти от бузовой подхватил
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SPACE TRUCKIN
1481185123
им лучше надеяться,что СПАРТАК оступится,чем самим показать себя ...Надеюсь,что красно-белые возьмут чемпионство всё-же,а локо выше 10 места не подымется....не тянет паровоз нынче....
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srg38
1481186691
Спартак даже не надеется, что у «Тарасова» когда нибудь наступит подъем.
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andrebest4
1481196239
надейтесь конечно)))а играть не пробовали??
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