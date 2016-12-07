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    Валерий Газзаев: «Работа в сборной России подкосила Слуцкого»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что провал национальной команды на чемпионате Европы-2016, а также неудачные результаты армейцев в еврокубках, подтолкнули Леонида Слуцкого покинуть ЦСКА. Команда проведет сегодня последний матч под руководством специалиста, сыграв на выезде с «Тоттенхэмом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Однозначно работа в сборной России подкосила Слуцкого. Предположу, что последние неудачи на чемпионате Европы и в еврокубках подтолкнули Леонида Викторовича к такому шагу. Самое главное для тренера – это вдохновение. Без него тяжело работать. А в ЦСКА любая осечка влечет за собой серьезную критику. Все время выигрывать очень сложно», – заявил Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2016 18:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 9 декабря 2016, 01:10

      не считаю так. ЦСКА давно играл скучно, консервативно и шел туда, куда пришел, не добавляя ни свежей крови, ни свежих идей.

      0
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 7 декабря 2016, 21:38

      Сборная-это более высокий уровень,чем клуб,и от главного тренера здесь требуется высший класс,но среди наших специалистов за последние годы таких нет,отчего и происходит такой "подкос"! (Правда,к ЛВС это относится лишь частично,все же на Евро сборную он сумел вытащить)

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 7 декабря 2016, 20:23

      в своё время она и тебя подкосила,уважаемый..

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 7 декабря 2016, 20:23

      Точно сказано,почти весь негатив вылился на Слуцкого...

      0
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 7 декабря 2016, 19:46

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 7 декабря 2016, 19:12

      Газика ни где и ни чем не подкосит, так ка ему все до одного места.

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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 7 декабря 2016, 18:25

      Ничего,в Антарктиде подлечат.

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      Рейтинг: +25044

      bset 7 декабря 2016, 18:23

      Сборная России еще не одного тренера погубит. Гиблое место

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