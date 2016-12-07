Мостовой: «Уже попахивает новым титулом «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что лидерство столичного клуба в текущем чемпионате достигнуто в том числе и за счет везения.
«Надо признать, что во многих матчах ничейный результат в играх с участием «Спартака» был бы более справедливым, чем его победы над соперниками, но фарт в футболе еще никто не отменял, в том числе чемпионский. Поэтому хотя впереди 13 туров, но все уже попахивает завоеванием красно-белыми первого за долгие годы титула.
По игре «Рубин» ни в чем не уступал спартаковцам, но удаление в его составе и грубейшие ошибки защитников гостей, в первом случае, когда дали остановить мяч Промесу, а во втором вообще вынесли снаряд на ногу Глушакову, который уже не один гол так забил, привели к поражению. Хотя этому элементарному правилу еще в футбольных школах учат: выбивать мяч от ворот можно куда угодно, но только не в центр.
В итоге по стечению обстоятельств «Спартак» идет на первом месте с пятиочковым отрывом, а остальные за ним плетутся. Потом будут кусать локти, но поезд уже уйдет», – заявил Мостовой.
Напомним, что последний чемпионский титул «Спартак» завоевал в 2001 году. В текущем сезоне москвичи после 17 туров располагаются на первой строчке турнирной таблицы, имея на своем счету 40 очков. Вторым идет «Зенит» с 35 очками. На третьей строчке располагается ЦСКА, в активе армейцев 32 очка.
если бы это сказал неизвестный болельщик, то и спрос с него соответственный, а тут Мостовой...
всё так жидко, всё так условно, что до мая сидеть, смотреть, молчать и дышать через раз впору ....
просрать бездарно Крыльям- повод думать и РАБОТАТЬ, а не шеи мыть под верёвочки для золотых медалей...
Тактика Бердыева( непонятная обывателю) позволила выставить против Зенита почти лучший состав Ростова подарила Спартаку ещё два очка... а сыграл бы Бердыев последовательно и выставь дубль не только Уралу, а и Зениту, вот и уже три очка отрыва от Зенита, предстоящие игры с Краснодаром, Зенитом,ЦСКА, Тереком, Ростовом и тем же Амкаром...и предстоящая "дрожь в коленках"!!!
5 очков ничего не гарантируют, тем более Спартаку....
и попахивать может всем, чем угодно... даже слезами Селихова за неправильную ставку....