Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой: «Уже попахивает новым титулом «Спартака»

7 декабря 2016, 09:33
37

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что лидерство столичного клуба в текущем чемпионате достигнуто в том числе и за счет везения.

«Надо признать, что во многих матчах ничейный результат в играх с участием «Спартака» был бы более справедливым, чем его победы над соперниками, но фарт в футболе еще никто не отменял, в том числе чемпионский. Поэтому хотя впереди 13 туров, но все уже попахивает завоеванием красно-белыми первого за долгие годы титула.

По игре «Рубин» ни в чем не уступал спартаковцам, но удаление в его составе и грубейшие ошибки защитников гостей, в первом случае, когда дали остановить мяч Промесу, а во втором вообще вынесли снаряд на ногу Глушакову, который уже не один гол так забил, привели к поражению. Хотя этому элементарному правилу еще в футбольных школах учат: выбивать мяч от ворот можно куда угодно, но только не в центр.

В итоге по стечению обстоятельств «Спартак» идет на первом месте с пятиочковым отрывом, а остальные за ним плетутся. Потом будут кусать локти, но поезд уже уйдет», – заявил Мостовой.

Напомним, что последний чемпионский титул «Спартак» завоевал в 2001 году. В текущем сезоне москвичи после 17 туров располагаются на первой строчке турнирной таблицы, имея на своем счету 40 очков. Вторым идет «Зенит» с 35 очками. На третьей строчке располагается ЦСКА, в активе армейцев 32 очка.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Глушаков Денис Промес Квинси Мостовой Александр
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vvb1960
1481092828
Цыплят по весне будем считать, Саша!
Ответить
andr2112
1481094071
Да там не чемпионством попахивает, а чем-то другим! Надо только принюхаться и все сразу станет ясно!
Ответить
subbotaspartak
1481097142
Попахивает... - это как то неприлично. Хотя сама идея выглядит отлично. А вонять будут бомжи и кони, От них бывает много вони.
Ответить
bset
1481098104
Порадуюсь за Спартак, если так. Как ценна будет эта победа для болельщиков. Но мне кажется, что основная борьба еще впереди
Ответить
Ubuntu
1481098602
а я всё думаю, чем это воняет?
Ответить
VVM1964
1481099433
РАНО , ЕЩЕ ВСЯ БОРЬБА ВПЕРЕДИ .
Ответить
семёнычев
1481100939
удивительно от публичных людей слышать такие слова....
если бы это сказал неизвестный болельщик, то и спрос с него соответственный, а тут Мостовой...
всё так жидко, всё так условно, что до мая сидеть, смотреть, молчать и дышать через раз впору ....
просрать бездарно Крыльям- повод думать и РАБОТАТЬ, а не шеи мыть под верёвочки для золотых медалей...
Тактика Бердыева( непонятная обывателю) позволила выставить против Зенита почти лучший состав Ростова подарила Спартаку ещё два очка... а сыграл бы Бердыев последовательно и выставь дубль не только Уралу, а и Зениту, вот и уже три очка отрыва от Зенита, предстоящие игры с Краснодаром, Зенитом,ЦСКА, Тереком, Ростовом и тем же Амкаром...и предстоящая "дрожь в коленках"!!!
5 очков ничего не гарантируют, тем более Спартаку....
и попахивать может всем, чем угодно... даже слезами Селихова за неправильную ставку....
Ответить
marslond
1481102356
Запах может быть обманчив. Вся борьба впереди)))
Ответить
paparazzi-kazan
1481122523
Воняет четвертым местом , рановато загадывать.
Ответить
dedruz
1481127298
странные места понюхивает Мостовой...
Ответить
Главные новости
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
6
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
1
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Все новости
Все новости
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
18
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
18
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+