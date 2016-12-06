Тухель считает нормальным желание Обамеянга уйти в «Реал»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» высказался о важности для команды нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Напомним, ранее футболист неоднократно заявлял о желании перейти в испанский клуб.

«Я думаю, всем понятно, что без Обамеянга «Боруссия» не сможет добиться своих целей в этом сезоне. Он делает нашу команду значительно сильнее, может в любой момент решить исход встречи в нашу пользу. Конечно, его желание уйти в «Реал» понятно, это нормальная ситуация для талантливого футболиста. К тому же «Реал» – один из лучших клубов мира», – сказал специалист.