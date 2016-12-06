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  • Бышовец считает «Локомотив» главным разочарованием первой половины сезона

Бышовец считает «Локомотив» главным разочарованием первой половины сезона

6 декабря 2016, 20:06
7

Известный тренер Анатолий Бышовец подвел итоги первой половины сезона РФПЛ. По мнению специалиста, главным разочарованием этой стадии чемпионата является «Локомотив».

«Больше всего меня разочаровал «Локомотив»: и по результату, и по изменениям в тренерском штабе. Уход молодого перспективного тренера Игоря Черевченко и приход Семина был неожиданным. Именно эти перестановки сказались на результате.

В середине турнирной таблицы есть много команд, разница между которыми одно-два очка, вся борьба между ними, конечно, еще впереди. Можно говорить, что многие команды с шестого по 16-е места столкнулись с проблемой атаки, они мало забивают. Эти команды больше заботились об обороне, и, естественно, качество и содержание их игры оставляло желать лучшего», – сказал Бышовец.

«Локомотив» после 17-ти туров занимает 10 строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Бышовец Анатолий Семин Юрий Черевченко Игорь
Комментарии (7)
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Joko21
1481044813
скорее всего он прав
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Диктор
1481047891
Да пожалуй не стоило менять тренера.
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yorgenbarenz
1481049488
С таким составом никто не вытянет Локо.Надо резко усилить переднюю линию.
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bumer_moscow
1481090456
Для меня тоже.
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Cosh18
1481118918
Да вроде начали исправляться
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serghio1990
1481121540
надеюсь в межсезонье усилится и поборяться за лигу европы
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srg38
1481186419
Считаю Бышовца главным разочарованием Российского футбола
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