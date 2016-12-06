Бывший арбитр ФИФА: «Фол Промеса на Бурлаке – красная карточка, а Набиуллина удалять было нельзя»

И это говорит бывший арбитр ФИФА? Теперь понятно почему наших арбитров не приглашают на матчи крупных турниров с такой трактовкой эпизода. Не хочу оправдывать Промеса но; игрок Рубина Бурлак толкнул в спину Промеса в воздухе, в борьбе за верховой мяч. Первичное нарушение, за что был и назначен штрафной в сторону Рубина. Со стороны Промеса была отмашка ( может быть и не произвольная, кого толкали в воздухе, тот меня поймёт). Чистая жёлтая карточка. Набиуллин получил жёлтую карточку по совокупности, до этого был очень грубый фол, что судья и показал на пальцах. А Зобнина всю игру лупили по ногам и судья это видел. За что Вилков показал вторую жёлтую Промесу - вообще загадка. В какой-то момент Вилков потерял нить игры и начал "чудить". не назначил сто процентный пенальти, свистел когда надо и не надо, нервничал, что и передалось игрокам обеих команд. Видимо хотел стать " героем " матча. И стал им. Но других судей всё равно нет.
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что судья матча 17-го тура чемпионата России «Спартак» – «Рубин» (2:1) Михаил Вилков допустил несколько ошибок в пользу красно-белых. По его словам, нападающий хозяев Квинси Промес должен был получить красную карточку еще в первом тайме встречи за фол на Тарасе Бурлаке.
«Желтая карточка Промесу – слишком мягкое наказание. Его нарушение тянуло на красную. Он ударил Бурлака, нанеся игроку повреждение. Здесь не может быть двух мнений в трактовке эпизода. Не бывает так, что либо чуть-чуть ранил, либо убил. Так что это удаление.
Удаление Набиуллина? Зобнин поставил ногу перед Набиуллиным, но он же не завладел мячом. Здесь речь идет о блокировке, он действовал корпусом, нарушая правила. Это фол спартаковца, но никак не Набиуллина. То есть Эльмир пострадал из-за Зобнина! Его нельзя было удалять», – заявил Хусаинов.