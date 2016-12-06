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    Бывший арбитр ФИФА: «Фол Промеса на Бурлаке – красная карточка, а Набиуллина удалять было нельзя»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что судья матча 17-го тура чемпионата России «Спартак»«Рубин» (2:1) Михаил Вилков допустил несколько ошибок в пользу красно-белых. По его словам, нападающий хозяев Квинси Промес должен был получить красную карточку еще в первом тайме встречи за фол на Тарасе Бурлаке.

    «Желтая карточка Промесу – слишком мягкое наказание. Его нарушение тянуло на красную. Он ударил Бурлака, нанеся игроку повреждение. Здесь не может быть двух мнений в трактовке эпизода. Не бывает так, что либо чуть-чуть ранил, либо убил. Так что это удаление.

    Удаление Набиуллина? Зобнин поставил ногу перед Набиуллиным, но он же не завладел мячом. Здесь речь идет о блокировке, он действовал корпусом, нарушая правила. Это фол спартаковца, но никак не Набиуллина. То есть Эльмир пострадал из-за Зобнина! Его нельзя было удалять», – заявил Хусаинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2016 08:07
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 декабря 2016, 19:23

      И это говорит бывший арбитр ФИФА? Теперь понятно почему наших арбитров не приглашают на матчи крупных турниров с такой трактовкой эпизода. Не хочу оправдывать Промеса но; игрок Рубина Бурлак толкнул в спину Промеса в воздухе, в борьбе за верховой мяч. Первичное нарушение, за что был и назначен штрафной в сторону Рубина. Со стороны Промеса была отмашка ( может быть и не произвольная, кого толкали в воздухе, тот меня поймёт). Чистая жёлтая карточка. Набиуллин получил жёлтую карточку по совокупности, до этого был очень грубый фол, что судья и показал на пальцах. А Зобнина всю игру лупили по ногам и судья это видел. За что Вилков показал вторую жёлтую Промесу - вообще загадка. В какой-то момент Вилков потерял нить игры и начал "чудить". не назначил сто процентный пенальти, свистел когда надо и не надо, нервничал, что и передалось игрокам обеих команд. Видимо хотел стать " героем " матча. И стал им. Но других судей всё равно нет.

      -1
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      Рейтинг: +195

      Colonist 6 декабря 2016, 15:33

      А где пенальти? :)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 декабря 2016, 15:26

      Может там и пендаля не было? Вообще забавно слышать от такого человека подобные вещи, ему дай волю всех бы из Спартака к хренам по удалял... Да, фол Промеса был, но нужно всех судить одинаково, и раз не удалили в прошлых турах Вернблума и Гарсию, то и здесь говорить не о чем. А по Набиуллину, там до этого эпизода у него был уже жёсткий фол, после которого судья его предупредил что ещё один подобный эпизод, то тот пойдёт отдыхать с поля, что и случилось.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 декабря 2016, 14:31

      Дело судьёй сделано, теперь он извинится и всё, а Рубин потерял ничью, а
      может быть и выигрыш, это как игра сложилась бы.

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 декабря 2016, 13:35

      каждый тур одно и то же: то спартак засудили, то его соперника - неужели не о чем больше писать - надоелоооооо....

      0
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      Рейтинг: +4

      pavos 6 декабря 2016, 12:31

      тянут партачок...

      -2
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      Рейтинг: +104

      Scorp63 > pavos 6 декабря 2016, 17:14

      Ещё как!)

      0
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      Рейтинг: +434

      ssspartak 6 декабря 2016, 12:27

      Да вот даже ничего комментировать не хочется, ни за ни против. ВСЕГДА есть вероятность ошибки судьи, эти эксперты говорят о том "правильно или неправильно" смотря эпизод с экрана. Так у нас даже подросток знающий правила может быть экспертом ФИФА))) Что мешает сделать как в хоккее?? Засомневался - просмотрел повтор и принял решение. По моему тогда не будет жалоб о предвзятом судействе

      0
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      Рейтинг: +434

      ssspartak > lra 6 декабря 2016, 12:57

      Вот зачем так дерзко отвечать? Суть комментария была о том, что только после просмотра судьей повтора спорного момента поможет избавиться от предвзятого судейства

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 6 декабря 2016, 11:42

      Да кули теперь-то рассуждать...

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 декабря 2016, 11:06

      Про Набиулина бред! Татарин татарина защищает. Зобина срубили, а не просто по ноге зацепили. А блокировка еще не запрещена...

      0
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      Рейтинг: +11488

      alp > ufos73 6 декабря 2016, 12:38

      Ага, а Бурлака кондиционером случайно зацепило ))

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > alp 6 декабря 2016, 17:49

      Я разве про Промеса что то сказал?

      0
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 6 декабря 2016, 11:01

      Неужели никто не признается честно,что Промес хороший игрок,нацеленный на ворота,но псих,провокатор!

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