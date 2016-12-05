Каррера назвал Глушакова «русским Джеррардом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков в игровом плане имеет сходства с экс-хавбеком «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом. Отметим, что в матче 17-го тура РФПЛ против «Рубина» Глушаков мощным дальним ударом принес своей команде победу со счетом 2:1.

– Готовы ли вы назвать Глушакова русским Джеррардом?

– Да, он довольно похож на него. Денис прекрасно действует между линиями и умеет забивать. Пожалуй, что определенное сходство действительно есть.