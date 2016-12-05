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    Будущее Гончаренко прояснится 8-9 декабря

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию, согласно которой главный тренер команды Виктор Гончаренко уже попрощался с игроками. По заверениям СМИ, белорусский специалист является главным претендентом на смену Леониду Слуцкому в кресле наставника ЦСКА, если последний решить покинуть армейцев по завершении первой части сезона..

    – Гончаренко объявил об уходе?

    – Сейчас не готов ничего комментировать. Официальная информация для СМИ появится 8 или 9 декабря. Пока все. Сегодня мы просто поблагодарили ребят за проведенную первую часть сезона, пожелали им хорошо отдохнуть и выразили надежду, что во второй части они еще прибавят.

    – То есть Гончаренко не прощался с командой?

    – Нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2016 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 5 декабря 2016, 19:24

      Судьба Слуцкера-вот загадка....Он пришёл из ниоткуда и уйдёт в никуда.Инопланетная сущность ?)) Столько темени в простом вопросе смены тренера ! На живое место сватают бывшего помощника,тот уже даёт указания Гинеру,сам Слуцкер молчит,как рыба.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 декабря 2016, 18:59

      Прямо как объявления Оскара будем ждать! Надо ещё бы прямой эфир какой-нибудь замутить про то где будет Гончаренко и куда наконец-то продадут Витселя!

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