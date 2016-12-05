Будущее Гончаренко прояснится 8-9 декабря

Судьба Слуцкера-вот загадка....Он пришёл из ниоткуда и уйдёт в никуда.Инопланетная сущность ?)) Столько темени в простом вопросе смены тренера ! На живое место сватают бывшего помощника,тот уже даёт указания Гинеру,сам Слуцкер молчит,как рыба.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию, согласно которой главный тренер команды Виктор Гончаренко уже попрощался с игроками. По заверениям СМИ, белорусский специалист является главным претендентом на смену Леониду Слуцкому в кресле наставника ЦСКА, если последний решить покинуть армейцев по завершении первой части сезона..
– Гончаренко объявил об уходе?
– Сейчас не готов ничего комментировать. Официальная информация для СМИ появится 8 или 9 декабря. Пока все. Сегодня мы просто поблагодарили ребят за проведенную первую часть сезона, пожелали им хорошо отдохнуть и выразили надежду, что во второй части они еще прибавят.
– То есть Гончаренко не прощался с командой?
– Нет.