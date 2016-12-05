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    Газинский вернулся в общую группу

    Хавбек «Краснодара» Юрий Газинский вернулся к занятиям в общей группе. Игрок вынужден заниматься в защитной маске из-за перелома носа, полученного во встрече 15-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1). Напомним, в том матче футболист «быков» получил удар локтем в лицо от полузащитника петербуржцев Хави Гарсии, в результате чего на некоторое время лишился сознания. В итоге испанец был наказан двухматчевой дисквалификацией (плюс еще одна игра условно).

    В текущем розыгрыше РФПЛ Газинский принял участие в 15-ти поединках, отметившись двумя голами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2016 16:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 декабря 2016, 17:57

      Просморкался...

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