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    Жонатас: «Ждите меня на тренировке сборной России»

    Нападающий «Рубина» Жонатас мечтает сыграть на чемпионате мира-2018, но понимает, что сделать это в составе сборной Бразилии будет практически невозможно.

    – Конечно, любому игроку хочется сыграть на чемпионате мира-2018. Но я понимаю, что конкуренция в сборной Бразилии очень высока и нужно очень-очень много работать, чтобы тебя заметили тренеры национальной команды. Этим и собираюсь заняться.

    – А если вдруг предложат сыграть за сборную России? Как вы относитесь к натурализации игроков?

    – Каждый случай – уникален, поэтому трудно говорить в целом. А что касается сборной России, то насколько я знаю, есть определенные сложности с тем, что нужно провести в стране пять лет и так далее…

    – В России нет ничего невозможного. Все сложности с документами решаемы.

    – Да? Ну, тогда завтра ждите меня на тренировке сборной России. Шучу-шучу…

    Источник: Р-Спорт

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    05.12.2016 11:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 5 декабря 2016, 18:55

      Да запарили. Скоро не сборная России будет, а сборная Бразилии-2. Зачем? Кто хочет, болейте сразу за Бразилию. Вас никто сильно не осудит. Я ещё с трудом согласен с Гилерме, в том плане, что он знает русский и давно живёт в России, и менталитет по-любому порусел. (извиняюсь за слово)))

      -1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 5 декабря 2016, 13:24

      До шутится и будет за сборную играть

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 5 декабря 2016, 12:48

      Можно уже собирать вторую сборную Бразилию

      0
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