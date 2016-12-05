Восемь игроков «Томи» добиваются разрыва контрактов с клубом

Сразу несколько игроков «Томи» подали документы в палату по разрешению споров РФС из-за многомесячной задолженности по зарплате. Вопрос стоит о разрыве контракта с клубом. На такой шаг пошли вратарь Антон Коченков, защитники Максим Тишкин, Виталий Дьяков, полузащитники Аслан Дудиев, Лукаш Дроппа, Эрик Бикфалви, Кирилл Ковальчук и форвард Сергей Самодин.

Футболисты имеют право расторгнуть действующие контракты при условии неисполнения их договоров в 30-дневный срок. Для того чтобы удержать футболистов, «Томь» должна выплатить им в декабре 5 окладов за 2016 год.

Есть шанс, что томский клуб до 7 декабря получит спонсорскую помощь. Если это произойдет, то уже на будущей неделе, если не помешают технические проблемы, начнет гасить долги. Однако полностью рассчитаться с футболистами «Томь» сможет только в январе.