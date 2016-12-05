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  • Восемь игроков «Томи» добиваются разрыва контрактов с клубом

Восемь игроков «Томи» добиваются разрыва контрактов с клубом

5 декабря 2016, 08:31
20

Сразу несколько игроков «Томи» подали документы в палату по разрешению споров РФС из-за многомесячной задолженности по зарплате. Вопрос стоит о разрыве контракта с клубом. На такой шаг пошли вратарь Антон Коченков, защитники Максим Тишкин, Виталий Дьяков, полузащитники Аслан Дудиев, Лукаш Дроппа, Эрик Бикфалви, Кирилл Ковальчук и форвард Сергей Самодин.

Футболисты имеют право расторгнуть действующие контракты при условии неисполнения их договоров в 30-дневный срок. Для того чтобы удержать футболистов, «Томь» должна выплатить им в декабре 5 окладов за 2016 год.

Есть шанс, что томский клуб до 7 декабря получит спонсорскую помощь. Если это произойдет, то уже на будущей неделе, если не помешают технические проблемы, начнет гасить долги. Однако полностью рассчитаться с футболистами «Томь» сможет только в январе.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Томь Самодин Сергей Ковальчук Кирилл Дьяков Виталий Коченков Антон Тишкин Максим Дудиев Аслан Бикфалви Эрик Дроппа Лукаш
Комментарии (20)
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oyabun
1480917587
Дьяков укогда то очень неплохо играл в Ростове. По крайней мере защитник не хуже уровня Ещенко. Можно воспользоваться такой ситуацией и задешево забрать его в Спартак. С Боккетти то вопрос продолжения его контракта с клубом подвис и процентов на 70 он уйдет.
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Фан666
1480917722
Задолбала Томь со своими долгами, каждый год одно и тоже
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Дмитрий Александрович
1480918586
Лучшеб в ФНЛ сидели. Там дешевле.
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Томь вперёд
1480918967
Печально, но если честно, эти опасения были сразу же после победы над Кубанью в стыках!
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kykyi
1480920721
Есть хорошая русская пословица "По одежке, протягивай ножки". То есть нечего пыжиться, корча из себя супердержаву и платить сумасшедшие деньги игрокам и клубам, как правило из бюджета или "насильно" закреплять за ними спонсоров. Что бы клубы жили, нужно, что бы болельщики ходили на футбол. А у нас 40% населения экономит на еде. Поднимите страну, тогда у людей появятся деньги на зрелища, появятся спонсоры. Вместо дорогущих стадионов, постройте несколько передовых( прибыльных) заводов.
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Konjaga
1480923459
Бегите оттуда,парни!
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ВoВ
1480924724
Вот так и пропадаю клубы...
Ответить
семёнычев
1480925713
Жаль..
Ответить
нейтральныйкакникто
1480941074
Томь как банкрота надо в ФНЛ отправить , или вообще во 2 лигу, если не в любители . Ни чего не имею против самого ФК Томь , даже как сибиряк им симпатизирую , но это итог того , что Томьспонсируется за счёт администрации области в ущерб жителям области
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