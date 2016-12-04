Джованни Симеоне заявил, что его отец в скором времени возглавит «Интер»

Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне, являющий сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, не исключил варианта, что его отец в скором времени возглавит «Интер». Напомним, ранее сообщалось, что миланский клуб готов заплатить 50 миллионов евро в виде компенсации, чтобы заполучить аргентинского специалиста ближайшим летом.

«В какой-то момент мой отец подпишет контракт с «Интером». Я надеюсь, что так будет. Пока он счастлив в «Атлетико», что мне очень нравится. Но в будущем может произойти что угодно», – сказал Симеоне-младший.