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    Ринат Билялетдинов: «За золото будут бороться «Спартак» и «Зенит»

    Российский специалист Ринат Билялетдинов назвал главных претендентов на чемпионство в РФПЛ. По его мнению, за золотые медали будут бороться «Спартак» и «Зенит».

    – На кого ставите в чемпионской гонке?

    – За золото будут бороться «Спартак» и «Зенит».

    – А ЦСКА?

    – Не факт, что армейцы вообще попадут в тройку. Непонятная ситуация с тренером. Еременко дисквалифицирован, Дзагоевиз-за травм утратил кондиции, короткая скамейка. Кем играть-то? Команде нужна свежая кровь. Причем речь не о молодежи, отданной в аренду накануне сезона, а о качественном усилении опытными футболистами. Без них лидеров не догонишь. На данный момент «Краснодар» выглядит свежее и интереснее, чем ЦСКА. Полагаю, удержится в пятерке и «Терек».

    – В «Ростов» не верите?

    – Здесь многое зависит от матча с ПСВ. Думаю, «Ростов» не проиграет. В клубе понимают, что второго шанса пробиться в плей-офф Лиги Европы может не быть еще долго, а в Голландии устроит даже ничья. Но бороться на два фронта тяжело. Тем более у соперников отношение к «Ростову» теперь совершенно другое, его хорошо изучили. И тут на первый план выходит уже не командная игра, а индивидуальное мастерство.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2016 12:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 4 декабря 2016, 15:59

      бороться будут многие а чемпионом станет как обычно...печально все это(((.

      0
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > ROSTOV SUPER 4 декабря 2016, 18:29

      ага))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4095

      Kollljan 4 декабря 2016, 15:29

      Думаю, что за золото будут бороться ЦСКА и Зенит. Спартак отвалится.

      1
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      Рейтинг: +16

      КЛЕОПАТРА 4 декабря 2016, 14:47

      только ЗЕНИТ,только Питер!!!

      -1
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      Рейтинг: +1186

      Argon 4 декабря 2016, 14:13

      Еще один пенсионер-теоретик. Или как их теперь называют на Матч ТВ?

      1
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 4 декабря 2016, 13:04

      КАКОЙ ТЫ СПЕЦИАЛИСТ!?

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 декабря 2016, 12:52

      Уверен за золото ещё и краснодар с ростовом борются.Только зависит это будет во многом от усиления(ростов,цска)и желание биться за тренера.

      1
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 4 декабря 2016, 12:46

      Уже 3 очка от зени!

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