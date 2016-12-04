Гацкан: «Нас подвела реализация моментов, а также проблемы с последним пасом»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан дал оценку игре своей команды в матч 17-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).
«Почему не удалось победить? Нас подвела реализация моментов, а также проблемы с последним пасом.
В последние дни мы готовились только к «Зениту». Все наши силы отдали на подготовку к этой встрече. Сейчас есть немного времени, чтобы успеть восстановиться.
Думаю, на ПСВ нам должно хватить сил. Главное — правильно настроиться в психологическом плане», — сказал Гацкан.
Источник: «Матч ТВ»
Саша Бухаров, при всём к нему уважении, всё-таки не чета, ни Полозу, ни Азмуну и отсутствие этих нападающих в каждом тайме делало атакующую линию неполноценной... может Григорьева пора подключать к заменам? а Саша пускай сидит до пенсии...
Медведеву просто повезло, что ничего не прилетело...Когда он мёртво взял мяч во втором тайме( от Витселя вроде бы, из-за штрафной удар был), я даже подпрыгнул от удивления... НА выходах откровенно слаб, а игра на линии скорее напоминает игру ЗА ЛИНИЕЙ... Три-четыре раза запутывался в сетке ворот, когда совершал прыжок за мячом.... Кто-то должен ему сказать, что вратарь должен играть СНАРУЖИ, А НЕ ВНУТРИ ВОРОТ...