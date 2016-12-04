Гацкан: «Нас подвела реализация моментов, а также проблемы с последним пасом»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан дал оценку игре своей команды в матч 17-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Почему не удалось победить? Нас подвела реализация моментов, а также проблемы с последним пасом.

В последние дни мы готовились только к «Зениту». Все наши силы отдали на подготовку к этой встрече. Сейчас есть немного времени, чтобы успеть восстановиться.

Думаю, на ПСВ нам должно хватить сил. Главное — правильно настроиться в психологическом плане», — сказал Гацкан.