Лига 1. «Марсель» добился крупной победы над «Нанси»

В матче 16-го тура Лиги 1 «Марсель» на своем поле сломил сопротивление «Нанси», одержав крупную победу со счетом – 3:0. Отметим, что гости заканчивали данную встречу в меньшинстве.
Данный успех позволил «Марселю» набрать 21 очко и подняться на 10-ю строчку турнирной таблицы. «Нанси» расположился на шесть позиций ниже и на данный момент заработал 16 баллов.
Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур
Голы: 1:0 – Товен, 46; 2:0 – Гомис, 80; 3:0 – Н'Жийе, 90+3.
Удаление: нет – Педретти, 82.
Источник: Бомбардир.ру