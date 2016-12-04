Лига 1. «Марсель» добился крупной победы над «Нанси»

В матче 16-го тура Лиги 1 «Марсель» на своем поле сломил сопротивление «Нанси», одержав крупную победу со счетом – 3:0. Отметим, что гости заканчивали данную встречу в меньшинстве.

Данный успех позволил «Марселю» набрать 21 очко и подняться на 10-ю строчку турнирной таблицы. «Нанси» расположился на шесть позиций ниже и на данный момент заработал 16 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур

Марсель – Нанси – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Товен, 46; 2:0 – Гомис, 80; 3:0 – Н'Жийе, 90+3.

Удаление: нет – Педретти, 82.

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