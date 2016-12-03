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    Луческу: «На Кокорине был чистейший пенальти, была еще одна ошибка арбитра»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итог матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0), прокомментировав составы игравших команд.

    «Меня больше удивил не состав «Ростова», а мой состав: шесть игроков по сравнению с прошлым сезоном не принимают участие в матчах. У «Ростова» насыщенный график, они формировали состав исходя из этого. Соперник проанализировал потенциал своих игроков, поэтому решил выставить такой вариант. В общем-то сегодня все и играли, за исключением Джанаева и Ерохина.

    Мы хорошо подготовились к этой игре, закрыли траектории атак «Ростова», имели преимущество с первой до последней минуты. После неудачной концовки в матче с «Краснодаром» было видно наше желание победить сегодня», – сказал Луческу.

    Также румынский специалист отметил две судейские ошибки.

    «На Кокорине во втором тайме был чистейший пенальти, была еще одна ошибка арбитра, когда после фола на Нету соперник вышел один на один с нашим вратарем и мог забить. Такие моменты случаются в игре, но я должен об этом сказать».

    Напомним, по словам Александра Кокорина, главный арбитр Виталий Мешков признал свою ошибку в эпизоде с фолом на форварде петербуржцев в штрафной «Ростова».

    Источник: Sports.ru

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    03.12.2016 23:25
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 4 декабря 2016, 12:48

      Луческу в нытика превратился,подцепил болезнь у Бооша

      0
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 4 декабря 2016, 10:05

      НЫТИКИ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +362

      sargassov 4 декабря 2016, 09:38

      хочется сказать "да подарите детям эти 2 очка, пусть перестанут хныкать" не хватает только интервью Миллера, где он жаловался бы на судейство

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 4 декабря 2016, 09:34

      а это что пишут эксперты в конце: пенальти в ворота РОСТОВА не было арбитр был на 100% прав!!!

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 4 декабря 2016, 09:26

      Опять начал хныкать, пусть вспомнит матч в Питере, или там судейство ему понравилось?

      3
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 4 декабря 2016, 08:48

      Все постоянно жалуются на судейство, достали блин...

      0
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      Рейтинг: +370

      mik1954 4 декабря 2016, 08:47

      Да когда же нас прекратят судить моркрвские арбитры, все что мы потеряли в этом году происходило при их участии....Ошибку он признал, козлина винторогий...

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 4 декабря 2016, 08:36

      вы почитайте что пишут в контакте 100% пенальти не было,там разбирают эксперты пенальти.Это просто румыну жопу свою надо перед болелами очистить,правду не может сказать что кишка тонка

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 декабря 2016, 08:19

      А когда Калачева завалили в штрафной? Будь объективен! Судья ошибался в обе стороны, но, хоть в этот раз без преднамеренности и предвзятости!

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Serjoga 4 декабря 2016, 16:40

      Там похоже было нарушение, но за метр до штрафной.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 декабря 2016, 08:17

      Даже полувторой состав Ростова обыграть не смогли.

      2
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life > ДАША Д 4 декабря 2016, 11:23

      Отсутствие двух игроков - это еще не полувторой состав)

      0
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