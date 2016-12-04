Примера. «Алавес» поделил очки с «Лас-Пальмасом», «Спортинг» уверенно обыграл «Осасуну»

В матче 14-го тура Примеры хихонский «Спортинг» одержал уверенную победу над «Осасуной» со счетом 3:1. Дублем в составе победителей отметился Карлос Кармона.

В другой встрече игрового дня «Алавес» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом». Один из голов в этой игре на свой счет записал бывший нападающий «Рубина» Марко Ливайя.

Чемпионат Испании. Примера. 14-й тур

Алавес – Лас-Пальмас – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Алексис, 4; 1:1 – Ливайя, 57.

Спортинг – Осасуна – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кармона, 43; 2:0 – Дуглас, 56; 3:0 – Кармона, 76; 3:1 – Фланьо, 86.

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