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    Уткин считает, что чемпионату России не нужен «Урал»

    Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин после матча 17-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Уралом» раскритиковал игру екатеринбургского клуба. Напомним, в данной встрече «шмели» потерпели крупное поражение со счетом 0:4.

    «Зачем «Урал» чемпионату? Как много разных причин не играть всерьез знает эта команда: долги, другие долги, близость отпуска, выход из отпуска...», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

    Отметим, что ранее команда подозревалась в сдаче матча, когда проиграла «Тереку» в рамках 12-го тура РФПЛ (1:4).

    Источник: Twitter

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    03.12.2016 21:03
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 декабря 2016, 13:40

      а я считаю, что российской журналистике не нужен Уткин. Много ереси несусветной несет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2467

      Аид666 4 декабря 2016, 06:32

      Без Уткина все прекрасно обойдутся везде... а если он еще с собой Орлова, Бубнова и Ловчева заберет - так вообще расцвет начнется...

      1
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      ...
      Рейтинг: +7944

      BarStep > Аид666 4 декабря 2016, 10:07

      И, что так?. С кем останешься?. С мальчиками с "матч ТВ", которые о футболе представление имеют только по речевкам клубов?...

      0
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      ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar > Аид666 4 декабря 2016, 10:34

      Ещё и Генича... Уж слишком он "умный"...

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 4 декабря 2016, 05:18

      Бомбардиру нужны такие умники как Уткин и Бубнов.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 декабря 2016, 04:50

      А Томь, Арсенал, Оренбург?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +800

      forward33 > АрбузБушь 13 декабря 2016, 14:18

      +++

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 декабря 2016, 01:25

      То как безвольно Урал впустил в себя 4 мяча ещё в первом тайме, от далеко не блещущей в атаке команды, как минимум даёт логичный повод задуматься о таких вещах - сдаче игры... Так безвольно пожалуй даже Терек коням игру не сливал...

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 декабря 2016, 00:53

      По такой логике Томь тем более не нужна!!!ОТ Локо недавно ведь 6 пропустила....))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 декабря 2016, 00:41

      Без Уткина, наш чемпионат прекрасно обойдётся!

      3
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      Рейтинг: +11487

      alp 4 декабря 2016, 00:22

      кому то нужно мнение безработного толстого васятки?

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > alp 4 декабря 2016, 01:21

      Вообще-то он на евроспорте....

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 декабря 2016, 00:11

      Не похмелился видимо

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      Рейтинг: +364

      neofizer 3 декабря 2016, 23:25

      зачем Уткину есть?!массивен-то...

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