Гвардиола: «Фол Агуэро был ненамеренным. Оба виноваты»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал работу арбитров в матче 14-го тура АПЛ против «Челси» (1:3). В конце встречи произошла стычка, спровоцированная фолом Серхио Агуэро на Давиде Луисе.

«Жаль, что матч так закончился. Таковы были решения арбитра. Жаль, извините.

В моменте с фолом Агуэро виноваты оба. Он пошел до конца и коснулся соперника. Это было ненамеренно.

Возможно, я чего-то не понимаю здесь, но раз судья сказал, что это красная – значит, красная», – сказал Гвардиола.

Напомним, красную карточку получил не только Агуэро, но и Фернандиньо, участвовавший в стычке.